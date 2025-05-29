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Öğünler Salata Ton balıklı salata

Ton Balıklı Salata

Ton Balıklı Salata
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Yaratıcılığa ve damak zevkine göre sebzeden meyveye tahıldan bakliyata onlarca çeşit salata hazırlamak mümkün. Kimine göre zorunlu bir öğün kimine göre fit kalmanın en keyifli yolu… Hangi amaçla hazırlayıp yerseniz yiyin masada salatanın yeri her zaman ayrı.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Geniş bir kase içine irice parçalara ayrılmış ton balığını alın. Üzerine çekirdek yatakları çıkarılıp küçük küp doğranmış biberi ilave edin.
  • 2
    Yıkanıp kurulanan marul yapraklarını iri doğrayın ve salataya ekleyin. Mısır ve haşlanmış Meksika fasulyesini katın.
  • 3
    Sos için tüm sos malzemesini cam bir kavanoza alın. İyice çalkalayıp 10 dakika buzdolabında dinlendirin. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

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