Ton Balıklı Salata

Yaratıcılığa ve damak zevkine göre sebzeden meyveye tahıldan bakliyata onlarca çeşit salata hazırlamak mümkün. Kimine göre zorunlu bir öğün kimine göre fit kalmanın en keyifli yolu… Hangi amaçla hazırlayıp yerseniz yiyin masada salatanın yeri her zaman ayrı.