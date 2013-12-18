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Öğünler Salata Hellim peynirli salata

Hellim Peynirli Salata

Hellim Peynirli Salata
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Hellim peyniri dilimlerini 15 dakika suda bekletin. Daha sonra süzün ve yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı kızartın.
  • 2
    Yıkanmış ve süzülmüş Akdeniz yeşilliğini elinizle iri parçalara ayırıp, servis kabına alın.
  • 3
    Kurutulmuş domatesi 1 su bardağı sıcak suda 10 dakika bekletin ve süzün. Kuruladıktan sonra dilimleyin ve salataya ilave edin. Küp doğranmış armut ve iri kıyılmış ceviz içini ekleyin.
  • 4
    Salatanın üzerine kızarmış hellim peynirini yerleştirin. Sos için bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, tatların birbirine geçmesi için harmanlayıp, servis yapın.

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