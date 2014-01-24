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Öğünler Salata Haşlanmış salata

Haşlanmış Salata

ORTA

Taze sebzeler, nazikçe haşlanıp zeytinyağıyla buluşuyor. Hafif, besleyici ve sağlıklı bir lezzet alternatifi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kabakları soyup, 1 su bardağı su ve tuz ilavesi ile diri kalacak biçimde haşlayın. Biberleri de 1 su bardağı suda, tuz ile haşlayın. Sos için domatesleri, soğan ve sarımsağı rendeleyin.
  • 2
    Zeytinyağı, sirke ve tuz ekleyip, domatesler eriyene dek pişirin. Haşlayıp irice doğradığınız biber ve kabakların üzerine bu sosu gezdirip servis yapın.

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MÜJGAN YURTSEVEN