Fasulyeli, Ispanaklı, Turplu Ekmek Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle bayat ekmekleri kızartın. Ekmekleri küp doğrayıp, tavada biraz zeytinyağı ilavesi ile kızartın. Daha sonra derin bir kaseye aktarın ekmekleri, üzerine haşlanmış fasulyeleri ekleyin.
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2
Körpe ıspanakları ve turpları ilave edin. Sosu ayrı bir yerde karıştırıp, üzerine dökün. İyice harmanlayın.
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3
Arzu edilirse üzerine rendelenmiş peynir ilave edin. 10-15 dakika kadar dinlensin, hemen servis yapmayın salatanızı.
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