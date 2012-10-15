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Öğünler Salata Fasulyeli, ıspanaklı, turplu ekmek salatası

Fasulyeli, Ispanaklı, Turplu Ekmek Salatası

Fasulyeli, Ispanaklı, Turplu Ekmek Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Öncelikle bayat ekmekleri kızartın. Ekmekleri küp doğrayıp, tavada biraz zeytinyağı ilavesi ile kızartın. Daha sonra derin bir kaseye aktarın ekmekleri, üzerine haşlanmış fasulyeleri ekleyin.
  • 2
    Körpe ıspanakları ve turpları ilave edin. Sosu ayrı bir yerde karıştırıp, üzerine dökün. İyice harmanlayın.
  • 3
    Arzu edilirse üzerine rendelenmiş peynir ilave edin. 10-15 dakika kadar dinlensin, hemen servis yapmayın salatanızı.

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