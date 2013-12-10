Cevizli Yeşillik Salatası
Her lokmada tazelik, her çatalda doğallık… Cevizin besleyici gücüyle birleşen zengin bir salata. Sağlıklı, hafif ve şık sofralar için ideal!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Marulu ve rokayı doğrayıp, yayvan bir servis tabağına alın. Başka bir kapta tahin ve zeytinyağını yavaş yavaş birbirine ekleyerek karıştırın. Sürekli karıştırmaya devam ederken limon suyunu ekleyin.
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2
Koyu bir sos kıvamına gelince yeşilliklerin üzerine dökün. Sosun üzerine kuru üzüm ve cevizleri serpiştirin. Arzu edilirse, domates dilimleri veya kıyılmış taze fesleğen ve nane ekleyerek servis yapın.
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