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Öğünler Salata Cevizli taze fasulye salatası

Cevizli Taze Fasulye Salatası

ORTA

Taze fasulyenin hafif dokusu, cevizle birleşerek zengin bir tat sunar. Sağlıklı, pratik ve enerji dolu bir salata alternatifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Taze fasulyeyi ayıklayın ve verev şeklinde doğrayıp, kaynamış suda 15 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra derin bir kaseye alın. Ayrı bir kasede dövülmüş ceviz, sarımsak, krema, zeytinyağı, taze kişniş, nar ekşisi, tuz ve karabiberi karıştırın.
  • 2
    Hazırladığınız karışımı taze fasulyenin üzerine döküp karıştırın. Tereyağında kızdırdığınız pul biberi salatanın üzerine gezdirin. Tatların bütünleşmesi için buzdolabında 1 saat bekletin ve servis yapın.

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