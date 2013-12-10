Cevizli Taze Fasulye Salatası

Taze fasulyeyi ayıklayın ve verev şeklinde doğrayıp, kaynamış suda 15 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra derin bir kaseye alın. Ayrı bir kasede dövülmüş ceviz, sarımsak, krema, zeytinyağı, taze kişniş, nar ekşisi, tuz ve karabiberi karıştırın.