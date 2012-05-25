Cevizli Kereviz Salatası
Kerevizin ferah aroması, cevizle buluşuyor; yoğurtla harmanlanıp damakta eşsiz bir tat bırakıyor. Sağlık dolu, besleyici ve şık bir lezzet. Sofranıza hafif bir dokunuş katmak için ideal!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Buğdayı bir gece önceden yıkayın, tencereye koyun, üzerini geçecek miktarda sıcak su ile ıslatın. Tencerenin kapağını kapatıp bırakın. Ertesi sabah şişmiş olan buğdayları kısık ateşte pişirin (pişme sırasında gerekirse su ilave edin, ancak buğday sulu kalmayacak şekilde su ilave etmeye dikkat edin).
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2
Suyunu çekip yumuşadıktan sonra ateşi söndürün ve buğdayı tencerede soğutun. Bu arada soğan, maydanoz ve naneyi yıkayın, hepsini ince ince doğrayın. Buğdayı geniş bir salata kasesine boşaltın.
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3
Kırmızı pul biber, kimyon, karabiber ve tuz ekleyip harmanlayın. Daha sonra doğranmış soğan, maydanoz ve naneyi ilave edin. Zeytinyağı, limon suyu ve sirkeyi koyup iyice karıştırın ve servis yapın.
Not:
•Aynı tarif iri bulgur ile de hazırlanabilir. Ancak bulgur kaynatılmaz, buğday iyice yumuşayana kadar kaynatılır.
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