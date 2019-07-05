Biber Salatası
Hafif ve doyurucu bir salata tarifi
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Biberleri boylamasına ikiye kesip çekirdek yataklarını çıkarın ve jülyen doğrayın. İnce kıyılmış maydanozla karıştırma kabına alın. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu çırpın. Salatanın üzerine gezdirip harmanlayın. Peynir ilave edip hafifçe karıştırın ve servis tabağına alın. Üzerine nane serpip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
- Baharat Karışımları
- Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL