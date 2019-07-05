Biber Salatası

Biberleri boylamasına ikiye kesip çekirdek yataklarını çıkarın ve jülyen doğrayın. İnce kıyılmış maydanozla karıştırma kabına alın. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu çırpın. Salatanın üzerine gezdirip harmanlayın. Peynir ilave edip hafifçe karıştırın ve servis tabağına alın. Üzerine nane serpip servis yapın.