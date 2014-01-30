Tarif Ara
Öğünler Salata Avakadolu salata

Avakadolu Salata

KOLAY

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Marulu irice kıyın. Biber ve avokadoyu dilediğiniz biçimde doğrayın. Sebzeleri derin bir salata kasesine alın. Sosu için, zeytinyağı, limon suyu, limon kabuğu, toz şeker ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Peynirli Cevizli Salata
KOLAY 20 DAKİKA

Peynirli Cevizli Salata

Avokadolu Domates Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Avokadolu Domates Salatası

Cevizli Beyaz Hindiba Salatası
10 DAKİKA

Cevizli Beyaz Hindiba Salatası

Çilekli Ispanaklı Salata
KOLAY 20 DAKİKA

Çilekli Ispanaklı Salata