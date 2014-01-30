Avakadolu Salata

Marulu irice kıyın. Biber ve avokadoyu dilediğiniz biçimde doğrayın. Sebzeleri derin bir salata kasesine alın. Sosu için, zeytinyağı, limon suyu, limon kabuğu, toz şeker ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.