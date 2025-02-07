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Üzüm Sirkesi

Üzüm Sirkesi
ORTA 40 DAKİKA

Doğanın tazeliğini sofranıza taşıyın: Ev yapımı üzüm sirkesiyle her damlada sağlık ve lezzeti keşfedin!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Üzümleri güzelce yıkayın ve saplarından ayırın. Çürük veya ezik üzümleri ayıklayın.

  • 2

    Temizlenmiş üzümleri büyük bir cam kavanoza yerleştirin. Üzümleri hafifçe ezerek kavanozun yarısını doldurun.

  • 3

    Üzümlerin üzerine bal, nohut, bulgur, defne yapraklarını ve tuzu ilave edin.

  • 4

    Kavanozu dolana kadar su ile doldurun. Tahta bir kaşık yardımıyla malzemeleri karıştırın.

  • 5

    Kavanozun ağzını temiz bir tülbent ile kapatın ve lastik ile sabitleyin.

  • 6

    Kavanozu güneş görmeyen, serin bir yerde saklayın. Günde bir kez tahta kaşıkla karıştırın. 30 gün sonra tuzu ekleyip tekrar karıştırın.

  • 7

    Üzüm sirkesini 2-3 ay boyunca fermente olmaya bırakın. Bu süre sonunda sirke anası oluşacaktır.

  • 8

    Sirkenizi süzün ve temiz şişelere doldurun. Sirke anasını ise bir sonraki sirke yapımında maya olarak kullanabilirsiniz.

  • 9

    Süzdüğünüz sarı üzüm sirkesini salatalarda, yemeklerde veya sağlık amaçlı tüketebilirsiniz.

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