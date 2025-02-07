Üzüm Sirkesi
Doğanın tazeliğini sofranıza taşıyın: Ev yapımı üzüm sirkesiyle her damlada sağlık ve lezzeti keşfedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Üzümleri güzelce yıkayın ve saplarından ayırın. Çürük veya ezik üzümleri ayıklayın.
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2
Temizlenmiş üzümleri büyük bir cam kavanoza yerleştirin. Üzümleri hafifçe ezerek kavanozun yarısını doldurun.
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3
Üzümlerin üzerine bal, nohut, bulgur, defne yapraklarını ve tuzu ilave edin.
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4
Kavanozu dolana kadar su ile doldurun. Tahta bir kaşık yardımıyla malzemeleri karıştırın.
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5
Kavanozun ağzını temiz bir tülbent ile kapatın ve lastik ile sabitleyin.
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6
Kavanozu güneş görmeyen, serin bir yerde saklayın. Günde bir kez tahta kaşıkla karıştırın. 30 gün sonra tuzu ekleyip tekrar karıştırın.
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7
Üzüm sirkesini 2-3 ay boyunca fermente olmaya bırakın. Bu süre sonunda sirke anası oluşacaktır.
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8
Sirkenizi süzün ve temiz şişelere doldurun. Sirke anasını ise bir sonraki sirke yapımında maya olarak kullanabilirsiniz.
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9
Süzdüğünüz sarı üzüm sirkesini salatalarda, yemeklerde veya sağlık amaçlı tüketebilirsiniz.
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