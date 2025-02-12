Ev Yapımı Nar Ekşisi
Taze nar tanelerinden özenle hazırlanan bu nar ekşisi, yemeklerinize enfes bir aroma katıyor. Katkısız ve tamamen doğal lezzetiyle sofralarınızı taçlandırmak için tarifimizi keşfedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Narların kabuklarını dikkatlice soyun ve tanelerini ayıklayın. Beyaz zar kısımlarını nar tanelerinden ayırmaya özen gösterin.
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2
Nar tanelerini süzgeçten veya tülbentten geçirerek sıkın. Posaların tamamen süzülmesine dikkat edin.
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3
Süzülen nar suyunu geniş bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak kısık ateşte kaynatın. Kıvamını kontrol etmek için kaynayan nar suyundan bir kaşık alıp tabağa damlatın. Eğer damla yayılmadan ve şekli bozulmadan kalıyorsa nar ekşisi olmuş demektir.
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4
Hazırladığınız nar ekşisini ocaktan alın. Soğuduktan sonra cam şişelere doldurun. Kapağını sıkıca kapatıp güneş görmeyen bir yerde saklayın.
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