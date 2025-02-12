Ev Yapımı Nar Ekşisi

Süzülen nar suyunu geniş bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak kısık ateşte kaynatın. Kıvamını kontrol etmek için kaynayan nar suyundan bir kaşık alıp tabağa damlatın. Eğer damla yayılmadan ve şekli bozulmadan kalıyorsa nar ekşisi olmuş demektir.