Alıç Sirkesi
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Alıçları güzelce yıkayın. Ardından fazla suyunu süzdürüp, kurulayın. 2 kg'lık kavanozların yarısına kadar alıç doldurun.
-
2
1 yemek kaşığı bal, yarım çay bardağı bulgur ve yarım çay bardağı nohut ilave edin.
-
3
Kavanoz dolana kadar üzerine temiz su ve tuz ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırıp, ağzını tülbent yardımıyla kapatın. Açılmaması için kavanozun ağzına lastik geçirin.
-
4
Güneş görmeyen bir yere koyun. Günde bir kez karıştırın. 20 gün sonra 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin ve karıştırın.
-
5
2 ay sonra süzün. Bu sürenin sonunda sirke anası oluşacaktır. Bu mayayı sirke yaparken kullanabilirsiniz. Süzdüğünüz suyu ve alıcı dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL