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Alıç Sirkesi

Alıç Sirkesi
ORTA 30 DAKİKA

Alıç Sirkesi: Her damlada doğanın şifası, sofranıza baharın tazeliğini taşıyın!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Alıçları güzelce yıkayın. Ardından fazla suyunu süzdürüp, kurulayın. 2 kg'lık kavanozların yarısına kadar alıç doldurun.

  • 2

    1 yemek kaşığı bal, yarım çay bardağı bulgur ve yarım çay bardağı nohut ilave edin.

  • 3

    Kavanoz dolana kadar üzerine temiz su ve tuz ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırıp, ağzını tülbent yardımıyla kapatın. Açılmaması için kavanozun ağzına lastik geçirin.

  • 4

    Güneş görmeyen bir yere koyun. Günde bir kez karıştırın. 20 gün sonra 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin ve karıştırın.

  • 5

    2 ay sonra süzün. Bu sürenin sonunda sirke anası oluşacaktır. Bu mayayı sirke yaparken kullanabilirsiniz. Süzdüğünüz suyu ve alıcı dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

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