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Elma Sirkesi

Elma Sirkesi
ORTA 30 DAKİKA

Elma Sirkesi: Her damlada doğal şifa ve tazelik! Ev yapımı lezzetle sağlığınıza sağlık katın.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Elmaları iyice yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan sekize bölün.

  • 2

    Daha önce sterilize edilmiş cam kavanozun dibine bir miktar elma parçalarını yerleştirin.

  • 3

    Üzerine bulgur, ekmek ve tuzu ekleyin. Kalan elma dilimlerini kavanoza doldurun.

  • 4

    Üzerine doğal elma sirkesi, bal ve suyu ilave ederek kavanozu doldurun.

  • 5

    Kavanozun ağzını tülbent veya havlu kağıt ile kapatın ve lastik ile sabitleyin.

  • 6

    Kavanozu karanlık ve serin bir yerde dört ay boyunca bekletin. Sürenin sonunda sirkeyi süzün ve 1.5 ay daha bekletin. Bu sürenin ardından ev yapımı elma sirkesi kullanıma hazır hale gelecektir.

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