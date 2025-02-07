Elma Sirkesi
Elma Sirkesi: Her damlada doğal şifa ve tazelik! Ev yapımı lezzetle sağlığınıza sağlık katın.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Elmaları iyice yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan sekize bölün.
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2
Daha önce sterilize edilmiş cam kavanozun dibine bir miktar elma parçalarını yerleştirin.
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3
Üzerine bulgur, ekmek ve tuzu ekleyin. Kalan elma dilimlerini kavanoza doldurun.
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4
Üzerine doğal elma sirkesi, bal ve suyu ilave ederek kavanozu doldurun.
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5
Kavanozun ağzını tülbent veya havlu kağıt ile kapatın ve lastik ile sabitleyin.
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6
Kavanozu karanlık ve serin bir yerde dört ay boyunca bekletin. Sürenin sonunda sirkeyi süzün ve 1.5 ay daha bekletin. Bu sürenin ardından ev yapımı elma sirkesi kullanıma hazır hale gelecektir.
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