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Balzamik Sirke

Balzamik Sirke
ZOR

Balzamik Sirke: Doğal lezzetin zarif dokunuşu! Her damlada İtalya'nın büyüleyici tadını sofranıza taşıyın.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Üzüm suyunu geniş bir tencereye dökün. Orta ateşte kaynamaya başlayana kadar ısıtın, ardından altını kısın ve düşük ısıda yaklaşık 1-2 saat boyunca kaynatmaya devam edin. Bu süre boyunca üzüm suyunun hacmi yarıya düşmelidir. Üzüm suyu yoğunlaştıkça, balzamik sirkenizin temelini oluşturacak olan tatlı ve yoğun bir kıvam elde edeceksiniz.

  • 2

    Yoğunlaşan üzüm suyuna elma sirkesini ekleyin ve iyice karıştırın.

  • 3

    Tatlılık katmak isterseniz bal veya pekmez ekleyin. Bu, sirkenize geleneksel balzamik sirkedeki karamelize tatları verecektir. Tuzunu da ekleyin ve karışımı iyice karıştırın.

  • 4

    Karışımı düşük ısıda 10-15 dakika daha pişirin. Bu süreçte tüm tatların birleşmesi sağlanacaktır.

  • 5

    Ocaktan alın ve karışım tamamen soğuyana kadar bekleyin. Soğuduktan sonra, balzamik sirkeyi temiz cam şişelere aktarın ve kapağını sıkıca kapatın.

  • 6

    Sirkenin lezzetinin oturması için şişeyi serin ve karanlık bir yerde en az 2-3 hafta bekletin. Bu süre zarfında tatlar iyice olgunlaşacak ve daha dengeli bir sirke elde edeceksiniz.

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