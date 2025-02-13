Portakallı Rulo Pasta
Portakallı Rulo Pasta: Hafif keki ve taze portakal aromasıyla, her dilimde güneşin enerjisini hissedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Portakalı ince dilimleyin. Şeker ve su ile 10 dakika pişirin. Mutfak havlusunun üzerine alıp soğumaya bırakın.
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2
Pandispanya için yumurtaların sarı ve beyazını ayırın. Portakal suyu, sıvı yağ, vanilya özütü ve yumurta sarılarını bir kapta karıştırın. Unu ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın. Kenara alın.
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3
Yumurta aklarını ve şekeri krem şanti kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurta sarılı karışımı beyaz karışıma ekleyin. Spatula yardımıyla çok söndürmeden alttan üste doğru karıştırın.
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4
Orta boy fırın tepsisinin tabanına pişirme kağıdı yerleştirin, kenarlarını yağlayın. Portakal dilimlerini aralıklı olarak dizin. Hamuru tepsiye alın ve
tepsiyi hafif sallayarak dağıtın.
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5
Önceden ısıtılmış 60 derece fırında ve alt üst ayarı açık olarak 30 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.
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6
İç dolgu için kremayı çırpın. Üzerine kalan malzemeleri ilave edip karıştırın. Buzdolabına kaldırın. Soğuyan pandispanyayı ters çevirin. Portakallı kısmından pişirme kağıdını yavaşça çıkarıp tekrar ters çevirin. İç dolguyu üzerine sürüp rulo şeklinde sarın. 1-2 saat buzdolabında dinlendirip servis
yapın.
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