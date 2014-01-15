Tarif Ara
Fıstık Krokanlı Pasta

Fıstık Krokanlı Pasta
ORTA

Kıtır kıtır fıstık krokanının muhteşem lezzetiyle buluştuğu bu pasta, çikolata ve krema ile dolup taşan katmanlarıyla tatlı bir şölene davet ediyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    3 su bardağı sütü bir tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kalan 1 su bardağı sütü bir kaba alın. Üzerine toz şeker, nişasta ve un ekleyip karıştırın. Daha sonra, yavaş yavaş kaynayan süte ekleyin. Muhallebi kıvamı alana dek sürekli karıştırarak pişirin.
  • 2
    Tencereyi ocaktan alınca, tereyağı, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Mikserle çırpıp, kenara alın. Krokanları elinizle küçük parçalar halinde kırın. Pandispanyanın alt katını servis tabağına alın.
  • 3
    Üzerine sıcak muhallebi sürüp krokan serpin. İkinci pandispanya parçasını yerleştirin. Kalan muhallebiyi pastanın üzerine döküp yeniden krokan serpin. Buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.

