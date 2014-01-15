Fıstık Krokanlı Pasta
Kıtır kıtır fıstık krokanının muhteşem lezzetiyle buluştuğu bu pasta, çikolata ve krema ile dolup taşan katmanlarıyla tatlı bir şölene davet ediyor!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
3 su bardağı sütü bir tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kalan 1 su bardağı sütü bir kaba alın. Üzerine toz şeker, nişasta ve un ekleyip karıştırın. Daha sonra, yavaş yavaş kaynayan süte ekleyin. Muhallebi kıvamı alana dek sürekli karıştırarak pişirin.
-
2
Tencereyi ocaktan alınca, tereyağı, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Mikserle çırpıp, kenara alın. Krokanları elinizle küçük parçalar halinde kırın. Pandispanyanın alt katını servis tabağına alın.
-
3
Üzerine sıcak muhallebi sürüp krokan serpin. İkinci pandispanya parçasını yerleştirin. Kalan muhallebiyi pastanın üzerine döküp yeniden krokan serpin. Buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Hızlı Hafta 7 Güne Pratik Tarifler
- Zeynep Dinç'ten Elmalı Ilık Sonbahar
- İnci Bak'tan Uskumrulu Tabaklar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL