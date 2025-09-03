Semizotlu Omlet
Güne sağlıklı ve enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için harika bir alternatif: Semizotlu Omlet.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Semizotunun kök ve kalın saplarını ayıklayın. Yaprak ve ince saplarını bol suda birkaç kez yıkayın. Suyunu süzün ve elinizle 3-4 cm'lik parçalara bölün ya da bıçakla iri doğrayın.
-
2
Geniş bir kasede yumurtaları çırpın. Süt, un, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
-
3
Tavaya zeytinyağını alın. Küp doğranmış soğanı ekleyin. Pembeleşene kadar 2-3 dakika kavurun. Ardından semizotunu ekleyin. 3-4 dakika kavurun. Ocaktan alın. Ilınması için 1-2 dakika bekletin.
-
4
Ilınan semizotlu harcı yumurtalı karışımı üzerine ilave edin. Kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde 7-8 dakika pişirin. Altı pişince dikkatlice ters çevirin. 3-4 dakika daha pişirin. Dilimleyerek sıcak olarak servis yapın.
