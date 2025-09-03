Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Omlet Semizotlu omlet

Semizotlu Omlet

Semizotlu Omlet
KOLAY 15 DAKİKA

Güne sağlıklı ve enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için harika bir alternatif: Semizotlu Omlet.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Semizotunun kök ve kalın saplarını ayıklayın. Yaprak ve ince saplarını bol suda birkaç kez yıkayın. Suyunu süzün ve elinizle 3-4 cm'lik parçalara bölün ya da bıçakla iri doğrayın.

  • 2

    Geniş bir kasede yumurtaları çırpın. Süt, un, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

  • 3

    Tavaya zeytinyağını alın. Küp doğranmış soğanı ekleyin. Pembeleşene kadar 2-3 dakika kavurun. Ardından semizotunu ekleyin. 3-4 dakika kavurun. Ocaktan alın. Ilınması için 1-2 dakika bekletin.

  • 4

    Ilınan semizotlu harcı yumurtalı karışımı üzerine ilave edin. Kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde 7-8 dakika pişirin. Altı pişince dikkatlice ters çevirin. 3-4 dakika daha pişirin. Dilimleyerek sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Pırasalı ve Bal Kabaklı Omlet
KOLAY 15 DAKİKA

Pırasalı ve Bal Kabaklı Omlet

Sahanda Otlu Yumurta
KOLAY

Sahanda Otlu Yumurta

MÜJGAN YURTSEVEN
Ot Kavurması
KOLAY 10 DAKİKA

Ot Kavurması

Meyveli Omlet
ORTA 10 DAKİKA

Meyveli Omlet