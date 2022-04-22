Soğanlama
Soğan ve yumurta ile yapılan basit ama lezzetli soğanlamanın tarifi Google'da aranan tariflerden biri oldu. Peki soğanlama soğanlama nasıl yapılır? Soğanlama malzemeleri nelerdir? İşte soğanlama tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanları piyazlık doğrayın ve eritilmiş yağda soteleyin. Sotelenen soğanların üzerine göz olacak şekilde yumurta kırın. Üzerine pul biber ve tuz serpip servis yapın.
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