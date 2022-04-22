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Soğanlama

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Soğan ve yumurta ile yapılan basit ama lezzetli soğanlamanın tarifi Google'da aranan tariflerden biri oldu. Peki soğanlama soğanlama nasıl yapılır? Soğanlama malzemeleri nelerdir? İşte soğanlama tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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