Karamelize Soğanlı, Kremalı Ekmekler
Karamelize soğanın enfes tadını kızarmış ekmek ile buluşturarak harika bir lezzet yakalayabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Tereyağını sos tenceresinde eritin. Soğanı ve tuzu ilave edip karıştırın. Koyu kahverengine dönünceye kadar karamelize edin ve ocaktan alarak soğumaya bırakın.
-
2
Bir kase içine krem peynir, krema, karemelize soğan, taze soğan ve karabiberi karıştırarak bir sos elde edin. Ekmekleri Arnica Kıtır Red ekmek kızartma makinesinde kızartın.
-
3
Sosu üzerine sürün. Taze soğan ekleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL