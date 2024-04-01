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Öğünler Meze Karamelize soğanlı, kremalı ekmekler

Karamelize Soğanlı, Kremalı Ekmekler

Karamelize Soğanlı, Kremalı Ekmekler
KOLAY 5 DAKİKA

Karamelize soğanın enfes tadını kızarmış ekmek ile buluşturarak harika bir lezzet yakalayabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tereyağını sos tenceresinde eritin. Soğanı ve tuzu ilave edip karıştırın. Koyu kahverengine dönünceye kadar karamelize edin ve ocaktan alarak soğumaya bırakın.

  • 2

    Bir kase içine krem peynir, krema, karemelize soğan, taze soğan ve karabiberi karıştırarak bir sos elde edin. Ekmekleri Arnica Kıtır Red ekmek kızartma makinesinde kızartın.

  • 3

    Sosu üzerine sürün. Taze soğan ekleyerek servis yapın.

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