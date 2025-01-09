Enginar Cacığı
Pratik ve sağlıklı bir alternatif arayanlar için mükemmel olan bu tarif, sofralarınıza hem lezzet hem de şıklık katacak.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Enginar cacığı için enginar ve sarımsağı rendeleyin. Bademleri bıçak yardımı ile irice kıyın. Yoğurtları çırpın. Tüm malzemeyi bir kaseye alıp iyice karıştırın.
-
2
Daha sonra servis tabağına alın. Üzeri için domatesleri dilimleyip geniş bir kaba alın. Rendelenmiş sarımsak, kıyılmış maydanoz ve soğanı ilave edin. Zeytinyağı ve sirkeyi katın. İyice harmanlayın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Cacığın üzerine koyup, nane serpin ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Muz ile Işıldayan Tarifler
- Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
- Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL