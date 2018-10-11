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Papaz Erik Turşusu

Papaz Erik Turşusu
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Erikleri bol suyla yıkayın. Su, sirke ve tuzu bir kapta tuz eriyene kadar karıştırın. Limonu ince dilimleyin. Sarımsakların kabuğunu soyup bütün halde bırakın. Erikleri birkaç yerinden iğne ile delin.
  • 2
    Erik, sarımsak, limon dilimleri ve defne yapraklarını kat kat kavanoz veya kavanozlara yerleştirin. Sirkeli suyu eriklerin üzerini kapatacak şekilde ilave edin. Sıkıca kapağını kapatın. Birkaç kez ters yüz ettikten sonra buzdolabında yaklaşık 1 ay bekletin.

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