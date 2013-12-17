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Öğünler Meze Kırmızı biber dolması

Kırmızı Biber Dolması

Kırmızı Biber Dolması
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Beyaz peyniri ezip geniş bir kaba alın. Üzerine lor peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri ve mozzarella peyniri ekleyip karıştırın. Kıyılmış nane ve fesleğen ekleyip yeniden karıştırın.
  • 2
    Karışımı biberlerin içlerine doldurun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 12 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.

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