Can Eriği Turşusu
Ekşi ve ferah aromasıyla can eriği turşusu, sofralara hem iştah açıcı hem de farklı bir lezzet katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Erikleri bol suyla yıkayın. Su, sirke ve tuzu bir kapta tuz eriyene kadar karıştırın. Sarımsakların kabuğunu soyup bütün halde bırakın. Erikleri birkaç yerinden iğne ile delin.
-
2
Erik, sarımsak, tane karabiber ve dereotunu kavanoz veya kavanozlara yerleştirin. Sirkeli suyu eriklerin üzerini kapatacak şekilde ilave edin. Sıkıca kapağını kapatın. Birkaç kez ters yüz ettikten sonra buzdolabında yaklaşık 1 ay bekletin. Bu sürenin ardından ev yapımı turşunuz kullanıma hazır hale gelecektir.
