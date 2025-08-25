Tarif Ara
Can Eriği Turşusu

KOLAY 10 DAKİKA

Ekşi ve ferah aromasıyla can eriği turşusu, sofralara hem iştah açıcı hem de farklı bir lezzet katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Erikleri bol suyla yıkayın. Su, sirke ve tuzu bir kapta tuz eriyene kadar karıştırın. Sarımsakların kabuğunu soyup bütün halde bırakın. Erikleri birkaç yerinden iğne ile delin.

  • 2

    Erik, sarımsak, tane karabiber ve dereotunu kavanoz veya kavanozlara yerleştirin. Sirkeli suyu eriklerin üzerini kapatacak şekilde ilave edin. Sıkıca kapağını kapatın. Birkaç kez ters yüz ettikten sonra buzdolabında yaklaşık 1 ay bekletin. Bu sürenin ardından ev yapımı turşunuz kullanıma hazır hale gelecektir.

