Lorlu, Rezene Graten
Lor peyniri ve rezene ile hazırlanan bu graten fırında pişerek hem sağlıklı hem de aromatik bir lezzet sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Rezeneleri ortadan ikiye bölün. Sert gövdesini çıkarın ve ince dilimleyin. Geniş bir tavaya zeytinyağını ve tereyağını alın. Rezene dilimlerini tavaya alın. 6-8 dakika orta ateşte hafif yumuşayana kadar soteleyin. Sarımsak, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
-
2
Ayrı bir kasede lor peyniri, süt ve unu karıştırın. Sotelenmiş rezeneyi fırın kabına yerleştirin. Üzerine lorlu karışımı dökün. Eşit şekilde yayın.
-
3
Üzerine rendelenmiş parmesan peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 5 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.
