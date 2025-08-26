Tarif Ara
Lorlu, Rezene Graten
ORTA 30 DAKİKA

Lor peyniri ve rezene ile hazırlanan bu graten fırında pişerek hem sağlıklı hem de aromatik bir lezzet sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Rezeneleri ortadan ikiye bölün. Sert gövdesini çıkarın ve ince dilimleyin. Geniş bir tavaya zeytinyağını ve tereyağını alın. Rezene dilimlerini tavaya alın. 6-8 dakika orta ateşte hafif yumuşayana kadar soteleyin. Sarımsak, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

  • 2

    Ayrı bir kasede lor peyniri, süt ve unu karıştırın. Sotelenmiş rezeneyi fırın kabına yerleştirin. Üzerine lorlu karışımı dökün. Eşit şekilde yayın.

  • 3

    Üzerine rendelenmiş parmesan peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 5 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.

