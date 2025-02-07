Lahanayı boylamasına ikiye, ardından her yarımı tekrar ikiye bölün. Parçaları geniş bir kaba alın. Üzerine tuz serpin ve lahananın her tarafına yayılmasını sağlayın. 2 saat kadar tuzda bekletin, bu sırada lahananın yumuşamasını sağlamak için ara sıra karıştırın. Lahana yumuşadıktan sonra bol suyla iyice durulayın ve süzülmeye bırakın.