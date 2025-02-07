Kimchi
Kimchi: Asya'nın fermente mucizesiyle her lokmada sağlığı, lezzeti ve canlılığı keşfedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Lahanayı boylamasına ikiye, ardından her yarımı tekrar ikiye bölün. Parçaları geniş bir kaba alın. Üzerine tuz serpin ve lahananın her tarafına yayılmasını sağlayın. 2 saat kadar tuzda bekletin, bu sırada lahananın yumuşamasını sağlamak için ara sıra karıştırın. Lahana yumuşadıktan sonra bol suyla iyice durulayın ve süzülmeye bırakın.
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2
Sosu için gochugaru, sarımsak, zencefil, toz şeker ve soya sosunu geniş bir kapta karıştırın. İnce doğranmış havuç ve yeşil soğanı da ekleyin. İyice karıştırın.
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3
Hazırlanan sosu, süzülmüş lahananın üzerine dökün ve her yaprağın sosla iyice kaplandığından emin olun. Karışımı cam kavanozlara sıkıca yerleştirin.
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4
Kimchi'yi oda sıcaklığında 1-2 gün bekletin. Bu süre zarfında fermentasyon başlayacaktır. Fermentasyon tamamlandıktan sonra buzdolabına alın. Soğuk olarak servis yapın.
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