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Öğünler Meze Kimchi

Kimchi

Kimchi
ORTA 30 DAKİKA

Kimchi: Asya'nın fermente mucizesiyle her lokmada sağlığı, lezzeti ve canlılığı keşfedin!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Lahanayı boylamasına ikiye, ardından her yarımı tekrar ikiye bölün. Parçaları geniş bir kaba alın. Üzerine tuz serpin ve lahananın her tarafına yayılmasını sağlayın. 2 saat kadar tuzda bekletin, bu sırada lahananın yumuşamasını sağlamak için ara sıra karıştırın. Lahana yumuşadıktan sonra bol suyla iyice durulayın ve süzülmeye bırakın.

  • 2

    Sosu için gochugaru, sarımsak, zencefil, toz şeker ve soya sosunu geniş bir kapta karıştırın. İnce doğranmış havuç ve yeşil soğanı da ekleyin. İyice karıştırın.

  • 3

    Hazırlanan sosu, süzülmüş lahananın üzerine dökün ve her yaprağın sosla iyice kaplandığından emin olun. Karışımı cam kavanozlara sıkıca yerleştirin.

  • 4

    Kimchi'yi oda sıcaklığında 1-2 gün bekletin. Bu süre zarfında fermentasyon başlayacaktır. Fermentasyon tamamlandıktan sonra buzdolabına alın. Soğuk olarak servis yapın.

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