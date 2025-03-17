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Öğünler Meze Bezirgani

Bezirgani

Bezirgani
KOLAY 20 DAKİKA

Pratik ve lezzetli tarifiyle bezirgani

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kurutulmuş dolmalık biber ve kurutulmuş domatesleri derin bir tencereye alın. Üzerine gelecek kadar kaynar su dökerek 10 dakika haşlayın.

  • 2

    Yumuşayan biber ve domateslerin suyunu süzün. Kurulayıp küçük küpler halinde doğrayın.

  • 3

    Tavaya zeytinyağını alın ve ısıtın. Üzerine küçük doğranmış soğanı ekleyin. Orta ısıda pembeleşene kadar kavurun. İnce kıyılmış sarımsağı da ilave ederek 1-2 dakika kavurun.

  • 4

    Biber salçasını ekleyin. Salçayı soğan ve sarımsakla karıştırarak 2 dakika kavurun.

  • 5

    Doğradığınız biber ve domatesleri de tavaya ilave edin. İyice karıştırarak 1-2 dakika pişirin.

  • 6

    Üzerine cevizi ve kimyonu ekleyerek karıştırın. Soğuması için 5-10 dakika oda sıcaklığında bekletin. Servis tabağına alın. Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağı gezdirin. Kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis yapın.

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