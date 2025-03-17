Bezirgani
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kurutulmuş dolmalık biber ve kurutulmuş domatesleri derin bir tencereye alın. Üzerine gelecek kadar kaynar su dökerek 10 dakika haşlayın.
-
2
Yumuşayan biber ve domateslerin suyunu süzün. Kurulayıp küçük küpler halinde doğrayın.
-
3
Tavaya zeytinyağını alın ve ısıtın. Üzerine küçük doğranmış soğanı ekleyin. Orta ısıda pembeleşene kadar kavurun. İnce kıyılmış sarımsağı da ilave ederek 1-2 dakika kavurun.
-
4
Biber salçasını ekleyin. Salçayı soğan ve sarımsakla karıştırarak 2 dakika kavurun.
-
5
Doğradığınız biber ve domatesleri de tavaya ilave edin. İyice karıştırarak 1-2 dakika pişirin.
-
6
Üzerine cevizi ve kimyonu ekleyerek karıştırın. Soğuması için 5-10 dakika oda sıcaklığında bekletin. Servis tabağına alın. Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağı gezdirin. Kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
- Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
- Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar