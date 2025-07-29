İncirli Mini Pizza
Tatlı incir ve tuzlu peynirin buluştuğu bu mini pizzalar, hem farklı hem de şık atıştırmalıklar arayanlar için ideal.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için unu geniş bir kaba eleyin. Tuz ve şekeri ekleyip karıştırın. Ortasını açıp mayayı koyun. Üzerine ılık suyu ekleyin.
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2
Zeytinyağını ilave ederek yoğurmaya başlayın. Yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini temiz bir bezle örtüp 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.
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3
Üzeri için tereyağını bir tavada eritin. Dilimlenmiş incirleri tavaya alın. Orta ateşte yumuşayana kadar pişirin. Bal veya esmer şekeri katın. 2-3 dakika kısık ateşte karamelize olana kadar pişirin. Kenara alın.
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4
Mayalanan hamuru unlanmış tezgahta 8 eşit parçaya ayırın. Her parçayı avuç içi büyüklüğünde açın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin.
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5
Hamurların üzerine karamelize incirleri yerleştirin. Beyaz peynir veya keçi peynirini ufalayarak ekleyin. Cevizi serpiştirin. Üzerine taze kekik ve karabiber serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika pişirin.
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6
Fırından çıkan mini pizzaları hafif ılındıktan sonra servis tabağına alın. Dilerseniz üzerine taze kekik yaprakları ekleyerek sıcak veya ılık olarak servis yapın.
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