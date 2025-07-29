Tarif Ara
Öğünler Meze İncirli mini pizza

İncirli Mini Pizza

İncirli Mini Pizza
ORTA 30 DAKİKA

Tatlı incir ve tuzlu peynirin buluştuğu bu mini pizzalar, hem farklı hem de şık atıştırmalıklar arayanlar için ideal.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Hamur için unu geniş bir kaba eleyin. Tuz ve şekeri ekleyip karıştırın. Ortasını açıp mayayı koyun. Üzerine ılık suyu ekleyin.
  • 2
    Zeytinyağını ilave ederek yoğurmaya başlayın. Yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini temiz bir bezle örtüp 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.
  • 3
    Üzeri için tereyağını bir tavada eritin. Dilimlenmiş incirleri tavaya alın. Orta ateşte yumuşayana kadar pişirin. Bal veya esmer şekeri katın. 2-3 dakika kısık ateşte karamelize olana kadar pişirin. Kenara alın.
  • 4
    Mayalanan hamuru unlanmış tezgahta 8 eşit parçaya ayırın. Her parçayı avuç içi büyüklüğünde açın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin.
  • 5
    Hamurların üzerine karamelize incirleri yerleştirin. Beyaz peynir veya keçi peynirini ufalayarak ekleyin. Cevizi serpiştirin. Üzerine taze kekik ve karabiber serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika pişirin.
  • 6
    Fırından çıkan mini pizzaları hafif ılındıktan sonra servis tabağına alın. Dilerseniz üzerine taze kekik yaprakları ekleyerek sıcak veya ılık olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Sarımsak Taratorlu Sardalya Kuşu
ORTA 30 DAKİKA

Sarımsak Taratorlu Sardalya Kuşu

Brokoli Sapı Ezmesi
KOLAY

Brokoli Sapı Ezmesi

Kerevizli, Ayvalı Atom
KOLAY 15 DAKİKA

Kerevizli, Ayvalı Atom

Soğan Halkası
ORTA

Soğan Halkası