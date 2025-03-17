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Öğünler Meze Kerevizli, ayvalı atom

Kerevizli, Ayvalı Atom

Kerevizli, Ayvalı Atom
KOLAY 15 DAKİKA

Sağlıklı ve doyurucu "Kerevizli, Ayvalı Atom" ile sofralarınıza hem ferahlık hem de lezzet katın!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kereviz ve ayvanın kabuklarını soyun. Her ikisini de rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine yoğurdu, ezilmiş sarımsağı, cevizi ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
  • 2
    Atom sos için küçük bir tavaya zeytinyağını alın ve ısıtın. Kurutulmuş Arnavut biberlerini yağa ekleyin ve 3-4 dakika kavurun.
  • 3
    Hazırladığınız biberli yağı yoğurtlu karışımın üzerine gezdirin. Nar taneleri ve kıyılmış yeşilliklerle süsleyerek servis yapın.

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