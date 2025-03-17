Kerevizli, Ayvalı Atom
Sağlıklı ve doyurucu "Kerevizli, Ayvalı Atom" ile sofralarınıza hem ferahlık hem de lezzet katın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kereviz ve ayvanın kabuklarını soyun. Her ikisini de rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine yoğurdu, ezilmiş sarımsağı, cevizi ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
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2
Atom sos için küçük bir tavaya zeytinyağını alın ve ısıtın. Kurutulmuş Arnavut biberlerini yağa ekleyin ve 3-4 dakika kavurun.
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3
Hazırladığınız biberli yağı yoğurtlu karışımın üzerine gezdirin. Nar taneleri ve kıyılmış yeşilliklerle süsleyerek servis yapın.
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