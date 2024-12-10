Kekik Aromalı Fırınlanmış Armut
Kekik aromalı fırınlanmış armut, baharatlı aromasıyla ağzınızda enfes bir tat bırakacak bir tarif
Malzemeler
Yapılışı
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1
Armutların kabuklarını soyup boyuna ortadan ikiye kesin. Tatlı kaşığı yardımıyla ortasındaki çekirdek yatağını çıkarın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak ve kesilen tarafları yukarıya bakacak şekilde yerleştirin. Çukur kısımlarına birer parça tereyağını ilave edin. Üzerlerine kıyılmış taze kekik serpiştirip defne yaprağı ve çubuk tarçını ekleyin.
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2
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika aralıklarla ters yüz çevirerek yaklaşık 50 dakika pişirin. Fırından çıkan armutların üzerine Antep fıstığı ve badem serpin. Bal gezdirip servis yapın.
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