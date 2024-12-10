Kekik Aromalı Fırınlanmış Armut

Armutların kabuklarını soyup boyuna ortadan ikiye kesin. Tatlı kaşığı yardımıyla ortasındaki çekirdek yatağını çıkarın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak ve kesilen tarafları yukarıya bakacak şekilde yerleştirin. Çukur kısımlarına birer parça tereyağını ilave edin. Üzerlerine kıyılmış taze kekik serpiştirip defne yaprağı ve çubuk tarçını ekleyin.