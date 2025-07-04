Ajvar
Ajvar, közlenmiş kırmızı biber ve patlıcanla hazırlanan, Balkan mutfağının vazgeçilmez mezesidir. Ekmek üstüne sürmelik, et yemeklerinin yanına eşlikçilik bu lezzet, sofralara renk ve tat katıyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Biberleri ve patlıcanları iyice yıkayın. Sebzeleri temiz bir mutfak havlusu veya kağıt havluyla kurulayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Biberleri ve patlıcanları bütün halde dizin. Üzerlerinden birkaç yerinden bıçağın ucu ile delikler açın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika közleyin.
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2
Közlenen sebzeleri bir kaba alın ve üzerini streç film ile kapatarak 10-15 dakika bekletin. Biberlerin kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Közlenen biberlerin kabuğunu elinizle sıyırın. Patlıcanların sap kısmını bıçak yardımıyla kesin. Kabuklarını elinizle sıyırın.
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3
Közlenmiş biberleri, patlıcanları ve sarımsağı blender'den geçirerek püre haline getirin. Geniş bir tavaya veya tencereye zeytinyağını alın. Püre karışımını ekleyerek 20-25 dakika karıştırarak pişirin.
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4
Sirke, karabiber, kırmızıbiber ve tuz ilave ederek karışım koyulaşınca ocaktan alın. Ajvarı sıcakken temiz ve kuru cam kavanozlara doldurun. Kapağını sıkıca kapatıp ters çevirerek soğumasını bekleyin. Serin ve karanlık bir yerde saklayın.
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