Biberleri ve patlıcanları iyice yıkayın. Sebzeleri temiz bir mutfak havlusu veya kağıt havluyla kurulayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Biberleri ve patlıcanları bütün halde dizin. Üzerlerinden birkaç yerinden bıçağın ucu ile delikler açın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika közleyin.