Ispanaklı İçli köfte
Klasik lezzete yeşil dokunuş: Ispanaklı İçli Köfte, hem geleneksel hem yenilikçi bir tat arayanlara özel!
Malzemeler
Yapılışı
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1
İç harcı için yıkanmış ıspanakları doğradıktan sonra kaynamış suda 2-3 dakika haşlayın. Sıcak sudan çıkarıp soğuk su ile şoklayın. Suyunu iyice sıkın ve kenara alın.
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2
Uygun bir tavaya yağı ekleyin yemeklik doğradığınız soğanları kavurun. Salçayı ekleyin. Kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin ıspanağı ve baharatları da katıp karıştırın ve ocaktan alın.
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3
Hamuru için bulguru geniş bir yoğurma kabına alın. Üzerine geçecek kadar soğuk su ekleyin ve bulgur şişene kadar 15 dakika kadar bekletin. Ardından un ve tuzu ilave edin. Arada hafif elinizi ıslatarak ele yapışmayan yumuşak kıvamda hamur yoğurun.
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4
Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın avuç içinde yuvarlayıp parmağınızla ortasına bastırıp genişletin ve ıspanaklı harçtan doldurun. Kenarları kapatarak oval şekil verip hazırlayın.
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5
İç harcı bitene kadar bu işlemi yapın. Artan hamurdan misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ortasına bastırarak şekil verin.
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6
Haşlamak için derin bir tencereye su ve tuz ekleyin kaynamaya bırakın. Kaynayan tuzlu suya yavaşça ıspanaklı köfteleri koyun. 10 dakika haşlayın.
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7
Sosu için domates püresi, zeytinyağı, tuz ve 1 diş ezilmiş sarımsağını fokurdayana kadar pişirin.
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8
Servis için yoğurdu servis tabağının tabanına yayın. Üzerine köfteleri yerleştirin. Üzerine sosu gezdirin ve ılık olarak servis yapın.
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