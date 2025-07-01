Ispanaklı İçli köfte

Hamuru için bulguru geniş bir yoğurma kabına alın. Üzerine geçecek kadar soğuk su ekleyin ve bulgur şişene kadar 15 dakika kadar bekletin. Ardından un ve tuzu ilave edin. Arada hafif elinizi ıslatarak ele yapışmayan yumuşak kıvamda hamur yoğurun.