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Öğünler Meze Humus

Humus

ORTA

Kremsi dokusu ve eşsiz lezzetiyle humus tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Nohutları bir gün önceden ıslatın. Harlı ateşte pişirip, kabuklarını soyun ve blender'de püre haline getirin. Sarımsağı dövüp, tahin, zeytinyağı, limon suyu, kimyon ve tuzu da nohutlara ilave edip, karıştırın.
  • 2
    Servis tabağına alın. Arzuya göre tereyağında pul biber ve dolmalık fıstığı kavurun. Sosu humusun üzerine gezdirip, servis yapın.

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