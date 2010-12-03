Humus
Kremsi dokusu ve eşsiz lezzetiyle humus tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Nohutları bir gün önceden ıslatın. Harlı ateşte pişirip, kabuklarını soyun ve blender'de püre haline getirin. Sarımsağı dövüp, tahin, zeytinyağı, limon suyu, kimyon ve tuzu da nohutlara ilave edip, karıştırın.
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2
Servis tabağına alın. Arzuya göre tereyağında pul biber ve dolmalık fıstığı kavurun. Sosu humusun üzerine gezdirip, servis yapın.
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