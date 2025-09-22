Haydari
Yoğurdun en pürüzsüz hali, sarımsak ve nane ile birleşerek sofraların en sevilen mezesine dönüşüyor. Haydari, et yemeklerinden sebze tabaklarına her şeye yakışan, karşı konulamaz bir lezzet.
Malzemeler
Yapılışı
1
Yoğurdu geniş bir kaseye alın. Üzerine ezilmiş beyaz peyniri ilave edin. Sarımsağı ezerek ekleyin. Tuzu da katıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
2
Küçük bir tavada tereyağını eritin. İçine zeytinyağını ve naneyi ekleyin. Nanenin aroması yayılana kadar 1 dakika kısık ateşte karıştırarak kavurun. Karışımı ocaktan alıp ılımaya bırakın.
3
Ilımış naneli yağı yoğurtlu karışıma katın. İnce kıyılmış dereotunu da ekleyip karıştırın.
4
Servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. İnce kıyılmış dereotu serpiştirerek soğuk olarak servis yapın.
