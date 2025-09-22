Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Meze Haydari

Haydari

Haydari
KOLAY 15 DAKİKA

Yoğurdun en pürüzsüz hali, sarımsak ve nane ile birleşerek sofraların en sevilen mezesine dönüşüyor. Haydari, et yemeklerinden sebze tabaklarına her şeye yakışan, karşı konulamaz bir lezzet.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yoğurdu geniş bir kaseye alın. Üzerine ezilmiş beyaz peyniri ilave edin. Sarımsağı ezerek ekleyin. Tuzu da katıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

  • 2

    Küçük bir tavada tereyağını eritin. İçine zeytinyağını ve naneyi ekleyin. Nanenin aroması yayılana kadar 1 dakika kısık ateşte karıştırarak kavurun. Karışımı ocaktan alıp ılımaya bırakın.

  • 3

    Ilımış naneli yağı yoğurtlu karışıma katın. İnce kıyılmış dereotunu da ekleyip karıştırın.

  • 4

    Servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. İnce kıyılmış dereotu serpiştirerek soğuk olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Yeşil Elmalı Semizotlu Cacık
KOLAY

Yeşil Elmalı Semizotlu Cacık

Patlıcan Lokmaları
30 DAKİKA

Patlıcan Lokmaları

Bezirgani
KOLAY 20 DAKİKA

Bezirgani

Yoğurtlu Semizotu
KOLAY 20 DAKİKA

Yoğurtlu Semizotu