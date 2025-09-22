Enginarlı Humus
Humusun o bildik lezzeti, enginarın kalp dokunuşuyla bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Enginarlı Humus, zeytinyağlı mezelerin en farklı ve en lezzetli haliyle sofralarınızda.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Haşlanmış nohut ve enginarları mutfak robotuna alın. Üzerine tahin, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Kıvamı çok yoğun olursa 1-2 yemek kaşığı su ilave ederek açabilirsiniz.
-
2
Karışımı tadın, gerekirse limon suyu ya da tuz ekleyerek damak tadınıza göre ayarlayın.
-
3
Humusu servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin, birkaç haşlanmış nohut tanesi, kıyılmış maydanoz ve arzuya göre toz kırmızıbiber serpin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.
