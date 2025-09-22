Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Meze Enginarlı humus

Enginarlı Humus

Enginarlı Humus
KOLAY 20 DAKİKA

Humusun o bildik lezzeti, enginarın kalp dokunuşuyla bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Enginarlı Humus, zeytinyağlı mezelerin en farklı ve en lezzetli haliyle sofralarınızda.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Haşlanmış nohut ve enginarları mutfak robotuna alın. Üzerine tahin, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Kıvamı çok yoğun olursa 1-2 yemek kaşığı su ilave ederek açabilirsiniz.

  • 2

    Karışımı tadın, gerekirse limon suyu ya da tuz ekleyerek damak tadınıza göre ayarlayın.

  • 3

    Humusu servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin, birkaç haşlanmış nohut tanesi, kıyılmış maydanoz ve arzuya göre toz kırmızıbiber serpin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Soslu Kereviz
KOLAY 15 DAKİKA

Soslu Kereviz

Fırında Soslu Kabak
ORTA 40 DAKİKA

Fırında Soslu Kabak

Peynirli Fesleğenli Kırmızı Biber Sarma
20 DAKİKA

Peynirli Fesleğenli Kırmızı Biber Sarma

Tatlı Patates Röştı
KOLAY

Tatlı Patates Röştı