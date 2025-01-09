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Öğünler Meze Bezelye ezmesi

Bezelye Ezmesi

Bezelye Ezmesi

Hem pratik hem de lezzet dolu bir başlangıç arıyorsanız, bezelye ezmesi tarifini mutlaka denemelisiniz!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Humus için nohudun kabuklarını temizleyin. Tüm malzemeyi blender'da çekim ve yumuşak kıvamlı bir humus elde edin. Daha sonra servis tabağına alın. Üzeri için renkli domatesleri ve biberleri dilimleyerek bir kaseye alın. Zeytinyağı, üzüm sirkesi, bezelye, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Domatesli karışımı bezelye humusunun üzerine koyarak servis yapın.

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