Salatalık Turşusu
Sofranıza ferah bir esinti getirin; taptaze salatalık turşusunun ekşi dokunuşu, geleneksel lezzeti modern bir şıklıkla buluşturuyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
2 litre suda kaya tuzunu iyice eritin. Bu suyu bir gece dinlendirin.
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2
Salatalıkları yıkayın ve sularının süzülmesi için bir süzgeçte bekletin. Daha sonra, içlerine suyun geçmesi için büyük bir iğneyle birkaç yerinden delin.
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3
Salatalıkları diklemesine kavanoza yerleştirin. Aralarına ayıklanmış sarımsakları ekleyin.
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4
Bir gece beklemiş tuzlu suya 2 su bardağı üzüm sirkesini ilave edin ve karışımı kavanoza doldurun.
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5
Üzerine kereviz saplarını ekleyin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Serin bir yerde 1 hafta bekletin. 1 hafta sonunda salatalık turşusunu tüketebilirsiniz.
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