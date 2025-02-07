Tarif Ara
Öğünler Meze Salatalık turşusu

Salatalık Turşusu

Salatalık Turşusu
ORTA 15 DAKİKA

Sofranıza ferah bir esinti getirin; taptaze salatalık turşusunun ekşi dokunuşu, geleneksel lezzeti modern bir şıklıkla buluşturuyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    2 litre suda kaya tuzunu iyice eritin. Bu suyu bir gece dinlendirin.

  • 2

    Salatalıkları yıkayın ve sularının süzülmesi için bir süzgeçte bekletin. Daha sonra, içlerine suyun geçmesi için büyük bir iğneyle birkaç yerinden delin.

  • 3

    Salatalıkları diklemesine kavanoza yerleştirin. Aralarına ayıklanmış sarımsakları ekleyin.

  • 4

    Bir gece beklemiş tuzlu suya 2 su bardağı üzüm sirkesini ilave edin ve karışımı kavanoza doldurun.

  • 5
    Üzerine kereviz saplarını ekleyin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Serin bir yerde 1 hafta bekletin. 1 hafta sonunda salatalık turşusunu tüketebilirsiniz.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

İçli Köfte

İçli Köfte

Patatesli Bulgur Köftesi
ORTA 30 DAKİKA

Patatesli Bulgur Köftesi

Domates Turşusu Tarifi
ORTA 40 DAKİKA

Domates Turşusu Tarifi

Karamelize Cevizli Peynir Tabağı

Karamelize Cevizli Peynir Tabağı

Zeynep Dinç