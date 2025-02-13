Zerdeçallı Kabaklı İrmik Tatlısı
Zerdeçallı Kabaklı İrmik Tatlısı: Altın renkli zerdeçal, bal kabağının yumuşak dokusu ve irmiğin hafif lezzetiyle tatlı bir şölen!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencereye süt, kabak püresi, irmik, toz şeker ve zerdeçalı alın. Orta ısıda sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında altını kısın. Kıvam alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.
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2
Kıvamını alan tatlıyı ocaktan alıp, önceden ıslattığınız kaselere eşit şekilde paylaştırın. Oda sıcaklığına gelince tatlı kaselerini buzdolabında 30 dakika
bekletin.
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3
Üzeri için kabak püresini, bal ve tarçın ile karıştırın. Soğuyan tatlıları kaselerden ters çevirerek servis tabaklarına alın. Hazırladığınız kabak püresi karışımını tatlıların üzerine dökün. Aronya, susam ve dilerseniz başka taze meyveler ile süsleyerek servis yapın.
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