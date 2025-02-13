Zerdeçallı Kabaklı İrmik Tatlısı

Üzeri için kabak püresini, bal ve tarçın ile karıştırın. Soğuyan tatlıları kaselerden ters çevirerek servis tabaklarına alın. Hazırladığınız kabak püresi karışımını tatlıların üzerine dökün. Aronya, susam ve dilerseniz başka taze meyveler ile süsleyerek servis yapın.