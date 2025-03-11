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Muzlu Smoothie

Muzlu Smoothie

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Sofra’da Bu Ay

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Pepeçura
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Chia Pudingli Yoğurtlu Tatlı
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Chia Pudingli Yoğurtlu Tatlı

Beyaz Çikolatalı Yaz Meyveli Cup Tarifi
ORTA

Beyaz Çikolatalı Yaz Meyveli Cup Tarifi

Cevizli Armut Tatlısı
45 DAKİKA

Cevizli Armut Tatlısı