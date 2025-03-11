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Meyveli Tatlılar
Muzlu smoothie
Muzlu Smoothie
Malzemeler
2 adet olgun muz
2 su bardağı badem sütü
1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
1 tatlı kaşığı bal
Yarımşar çay kaşığı toz tarçın ve haşhaş tohumu
SERVİS İÇİN:
Hindistan cevizi ve muz dilimleri
Yapılışı
1
Tüm malzemeyi blender'de çekin. Muz dilimleri ve Hindistan cevizi ile servis yapın.
#
MUZ
#
HİNDİSTAN CEVİZİ
#
MUZLU SMOOTHİE
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