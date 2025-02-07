Kabak Tatlısı
Kabak Tatlısı: Doğal şekerin en nefis hali! Yumuşacık dokusu ve enfes lezzetiyle sofralarınıza tatlı bir dokunuş.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bal kabağının kabuklarını temizleyin. Tencereye porsiyonluk dilimler halinde, 3 cm x 7 cm ebatlarında doğrayın. Üzerine toz şeker ile limon suyu ekleyin. Bu halde 12-16 saat dinlendirin. Ertesi gün toz şekerin etkisiyle kabağın suyunu salmış olduğu göreceksiniz. Kabak kendi suyu içinde ocakta önce yüksek ateşte kaynayana kadar, ardından orta ateşte pişirin. Pişme sırasında kabağın üzerindeki kefi alıp atın.
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2
Mevsimine göre 2 ya da 3 saat pişen kabağı suyundan ayırarak tepsilere dizin. Varsa salamandrada, yoksa da ev tipi fırınların üst ızgara özelliğini kullanarak önceden ısıtılmış 220 derece fırında kızarana kadar pişirin.
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3
Servis sırasında kabağı bir tabağa alın. Üzerine tercihe göre çekilmiş ceviz serpin. Tahin gezdirin. Manda kaymağı ile birlikte servis yapın.
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