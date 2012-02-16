Limon Sorbe
Limon sorbe nasıl yapılır? Pratik, doğal ve buz gibi lezzetli tarif!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şekeri, kısık ateşin üzerine oturttuğunuz bir tenceredeki suyun içinde, karıştırarak eritin. Isıyı artırıp, şurubu 10 dakika kadar kaynatın ve soğuması için bir kenara alın.
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2
Limonların alt ve üst taraflarından küçük birer kapak kesin (düz durabilmeleri için). Sonra limonları ortadan ikiye bölün ve sularını sıkın. Kabukların içinde kalan posaları bir bıçak yardımıyla temizleyin.
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3
Limonlardan elde edeceğiniz yaklaşık bir buçuk su bardağı limon suyunu şuruba ekleyin. Karışımı, kapaklı bir derin dondurucu kabına boşaltıp, kristalize bir görünüm alıncaya kadar 4-5 saat dondurun. Bu arada limon kabuklarını da (açıkta) dondurucuya koyun.
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4
Yumurta aklarını kar gibi olana dek çırpın ve kristalize limon şurubuna yedirerek, yavaşça karıştırın. Donması için tekrar buzluğa alın. En az 5 saat ya da bir gece bekletin. Kıvamını bulması için ara sıra karıştırmayı unutmayın.
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5
Servis için, sorbeyi ikramdan 10 dakika önce buzluktan, buzdolabına alın. Sonra donmuş limon kabuklarına pay edip, kiraz şekerlemesi ve lime dilimleriyle, hiç bekletmeden servis yapın.
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