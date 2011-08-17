Limonlu Parfe
Limonlu parfe tarifiyle yazın ferahlatıcı tatlısını keşfedin! Krem şanti, limon jölesi ve taze limon aromasıyla hazırlanan bu kolay ve hafif tatlı, sıcak günlerde serinletici bir lezzet sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Krem şantiyi sütle çırpın. Toz şekeri ekleyip, karıştırın.
-
2
Başka bir kabın içinde sıcak su ile limon jölesini eritin. Sıcak jöleyi, limon suyunu ve limon kabuğu rendesini krem şantiye ekleyip karıştırın.
-
3
Karışımı ıslatılmış kalıba boşaltın. Yarım saat oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabında soğutun.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL