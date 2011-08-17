Limonlu Parfe
Limonlu parfe tarifiyle yazın ferahlatıcı tatlısını keşfedin! Krem şanti, limon jölesi ve taze limon aromasıyla hazırlanan bu kolay ve hafif tatlı, sıcak günlerde serinletici bir lezzet sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Krem şantiyi sütle çırpın. Toz şekeri ekleyip, karıştırın.
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2
Başka bir kabın içinde sıcak su ile limon jölesini eritin. Sıcak jöleyi, limon suyunu ve limon kabuğu rendesini krem şantiye ekleyip karıştırın.
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3
Karışımı ıslatılmış kalıba boşaltın. Yarım saat oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabında soğutun.
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