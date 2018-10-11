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Kayısılı Revani

Kayısılı Revani
ORTA

Kayısılı Revani nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yumurtaları iyice çırparak kabartın. Yoğurt, un, dut unu, irmik, kabartma tozu ve hindistan cevizi şekeri ilave edip karıştırın. Pişirme kağıdıyla kaplanmış orta boy yuvarlak kek kalıbına bal gezdirip, çekirdekleri çıkarılıp ikiye bölünmüş kayısıları dilediğiniz şekilde yerleştirin.
  • 2
    Üzerine karışımı döküp, fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 40 dakika pişirin. Şerbet için suyu ısıtıp ocaktan alın. Bal ilave edip karıştırın. Revaniyi fırından çıkarıp, üzerine sıcak şerbeti gezdirin.
  • 3
    15 dakika dinlendirip, servis tabağına ters çevirip çıkarın. Bademle süsleyip servis yapın.

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