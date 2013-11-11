Kızılcık Buzlaması Tarifi
Kızılcık buzlaması nasıl yapılır? Faydası anlatmakla bitmeyen kızılcık ile yapılan bu tatlıyı yemeden duramayacaksınız. İşte kızılcık buzlaması tarifi
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Toz şeker ve suyu hafif koyulaşana dek kaynatın. Şuruptan 3 yemek kaşığını kenara ayırın. Kaynayan şuruba kızılcık ve nane yapraklarının yarısını ekleyin. 10 dakika kaynatıp, blenderden geçirin. Karışımı tepsiye döküp soğumaya bırakın. Daha sonra derin dondurucuya yerleştirip, ara sıra karıştırarak dondurun.
-
2
Şeftalileri enlemesine, yuvarlak dilimleyin. Servis tabaklarına birer dilim yerleştirin. Üzerlerine, kenara ayırdığınız şerbetten gezdirip, kıyılmış nane serpiştirin. Birer kaşık kızılcık buzlaması koyup soğuk olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL