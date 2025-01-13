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Granolalı, Dondurmalı Şeftali Püresi

Granolalı, Dondurmalı Şeftali Püresi
15 DAKİKA

Sıcak yaz günlerinde ferahlamak için hazırlayabileceğiniz bu tatlı rafine şeker kullanılmadan hazırlandı. Hem sağlıklı, hem de serin serin ikram edilebilen gronalalı ve dondurmalı şeftali püresini; damak tadınıza göre Antep fıstığı veya kavrulmuş, kıyılmış fındık ile de servis yapabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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