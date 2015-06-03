Ayva Peltesi (Membrillo) Tarifi
Ayva peltesi (membrillo) nasıl yapılır? Üstüne istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz Ayva peltesi (membrillo) tarifi nasıl hazırlanır bilmiyor musunuz? O zaman öğrenmek için doğru yerdesiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ayvaların çekirdek yataklarını çıkarıp gelişigüzel doğrayın. Ayvaları üzerini geçecek kadar suyla birlikte tencereye alın. Çubuk vanilya, yıldız anason, limon suyu ve kabuğunu ilave edip ayva yumuşayana kadar pişirin. Suyu fazla ise süzün.
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2
Vanilya, limon kabukları ve yıldız anasonu tencereden alıp ayvaları pürüzsüz olacak şekilde ezin. Püre miktarı kadar toz şeker ilave edip karışımı tekrar tencereye doldurun. Kısık ateşte rengi sarıdan turuncuya dönene kadar, yaklaşık 1-1.5 saat karıştırarak pişirin.
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3
Karışımı, yağlı kağıt serilmiş küçük boy dikdörtgen veya kare kalıplara yayın. Hafifçe kuruması için önceden ısıtılmış 125 derece fırında 2 saat dinlendirin. Kalıplardan çıkarıp dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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