Çikolata Parçalı Kurabiye

Damla Aydın
KOLAY 25 DAKİKA 4

Yanık tereyağlı, dışı kıtır, içi yumuşacık, bol çikolatalı kurabiye tarifimi mutlaka deneyin.

Çikolata Parçalı Kurabiye İçin Malzemeler

Çikolata Parçalı Kurabiye Yapılışı

  • 1
    Tereyağı ve şekeri iyice birbiriyle özleşene kadar iyice çırpın. Daha sonra içerisine yumurtayı ekleyin tekrar kısa bir süre çırpın.
  • 2
    Yumurtalar karıştıktan sonra içerisine tüm kuru malzemeleri ekleyin. Son olarak çikolataları fazla ufalamadan karışımın içine atın kısa bir süre karıştırdıktan sonra üzerini streçleyip buzdolabında 30 dakika dinlenmeye bırakın.
  • 3
    Dinlenen kurabiye hamurlarını ceviz büyüklüğünde porsiyonlayıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda 10-13 dakika arası kontrollü pişirin. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Alfajores

Lorlu Acılı Kurabiye
Cevizli Elmalı Kurabiye
Türk Kahveli Kurabiye
