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Hindistan Cevizli Islak Kurabiye

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Ağızlarda dağılan, damaklarda iz bırakan Hindistan cevizli ıslak kurabiye tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hindistan cevizli dolgu için Hindistan cevizi, krema ve pudra şekerini iyice karıştırın. Buzdolabına yerleştirip 10-15 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda dolgudan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp hafifçe elinizde yuvarlayın ve yeniden buzdolabına yerleştirin.

  • 2

    Şerbet için toz şeker ve suyu tencereye alıp 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde oda ısısındaki tereyağı, pudra şekeri, ayçiçeği yağı ve yumurtayı iyice karıştırın.

  • 3

    Üzerine kakao, un, kabartma tozu ve vanilya ekleyip, çok sert olmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan 1 adet ceviz büyüklüğünde parça koparıp, elinizde açın.

  • 4

    Ortasına, 1 adet Hindistan cevizli dolgudan yerleştirin. Poğaça yapar gibi elinizde yuvarlayın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayıp, fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Kurabiyeyi fırından alıp ılınmaya bırakın. Ilınınca teker teker soğuk şerbete iyice batırıp çıkarın. Servis tabağına yerleştirip Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

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