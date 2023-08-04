Hindistan Cevizli Islak Kurabiye
Ağızlarda dağılan, damaklarda iz bırakan Hindistan cevizli ıslak kurabiye tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hindistan cevizli dolgu için Hindistan cevizi, krema ve pudra şekerini iyice karıştırın. Buzdolabına yerleştirip 10-15 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda dolgudan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp hafifçe elinizde yuvarlayın ve yeniden buzdolabına yerleştirin.
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2
Şerbet için toz şeker ve suyu tencereye alıp 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde oda ısısındaki tereyağı, pudra şekeri, ayçiçeği yağı ve yumurtayı iyice karıştırın.
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3
Üzerine kakao, un, kabartma tozu ve vanilya ekleyip, çok sert olmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan 1 adet ceviz büyüklüğünde parça koparıp, elinizde açın.
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4
Ortasına, 1 adet Hindistan cevizli dolgudan yerleştirin. Poğaça yapar gibi elinizde yuvarlayın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayıp, fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
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5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Kurabiyeyi fırından alıp ılınmaya bırakın. Ilınınca teker teker soğuk şerbete iyice batırıp çıkarın. Servis tabağına yerleştirip Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
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