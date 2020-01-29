Çikolatalı İstiridye Kurabiye
Hem misafirlerinize hem de ailenize sunabileceğiniz nefis bir kurabiye tarifi! İşte leziz çikolatalı kurabiye tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağı ve pudra şekerini derin bir kapta karıştırın. Yumurta ekleyip karıştırmaya devam edin. Un, nişasta ve karbonat katıp tüm malzemeyi yoğurun.
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2
Düz bir zeminde merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında açın. Dilediğiniz kalıpla şekiller çıkarın ve fırın tepsisine dizin.
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3
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve soğuyan kurabiyelerin bir tarafını batırın. Soğutma teli üzerine alıp, çikolatanın donmasını bekleyin. Donduktan sonra servis yapın.
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