Kremalı Kıtır Puflar
Çıtır ağızda dağılan bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kraker hamuru için tereyağı ve esmer şekeri kaşık yardımıyla karıştırın. Un ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı ikiye bölüp, yarısına kakao ekleyin.
-
2
Sade hamuru iki streç filmin arasına yerleştirip merdane yardımıyla yaklaşık 2-3 mm incelene kadar açın. Kakaolu hamura da aynı işlemi uygulayıp buzdolabında 1 saat dinlendirin.
-
3
Hamur için süt, su, toz şeker, tuz ve tereyağını bir tencereye alıp kaynatın. Daha sonra un ilave edip kısık ateşte 1 dakika kadar daha pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
-
4
Soğuduktan sonra yumurtaları teker teker ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına alıp fırın tepsisine aralıklı olarak yaklaşık fincan ağzı büyüklüğünde sıkın.
-
5
Kraker hamurunu buzdolabından çıkarıp kahve fincanıyla yuvarlaklar kesin. Kestiğiniz kraker parçalarını fırın tepsisine sıktığınız hamurların üzerine hafifçe bastırarak yerleştirin.
-
6
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30-40 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Krema için süt, un, nişasta ve yumurtayla pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
-
7
Soğuyunca labne peyniri ve krem şanti ilave edip iyice çırpın. Fırından alınıp iyice soğuyan 1 adet pufun düz kısmına sıkma torbası yardımıyla kremadan sıkın.
-
8
Üzerini 1 adet puf ile kapatın. Kalan pufları da aynı şekilde hazırlayıp, buzdolabında 4-5 saat dinlendirin. Dilediğiniz şeklide süsleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- 2025 Trendi Swicy Lezzetler
- Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
- Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler