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Öğünler Kurabiyeler Kremalı kıtır puflar

Kremalı Kıtır Puflar

Kremalı Kıtır Puflar
ORTA

Çıtır ağızda dağılan bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kraker hamuru için tereyağı ve esmer şekeri kaşık yardımıyla karıştırın. Un ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı ikiye bölüp, yarısına kakao ekleyin.

  • 2

    Sade hamuru iki streç filmin arasına yerleştirip merdane yardımıyla yaklaşık 2-3 mm incelene kadar açın. Kakaolu hamura da aynı işlemi uygulayıp buzdolabında 1 saat dinlendirin.

  • 3

    Hamur için süt, su, toz şeker, tuz ve tereyağını bir tencereye alıp kaynatın. Daha sonra un ilave edip kısık ateşte 1 dakika kadar daha pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

  • 4

    Soğuduktan sonra yumurtaları teker teker ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına alıp fırın tepsisine aralıklı olarak yaklaşık fincan ağzı büyüklüğünde sıkın.

  • 5

    Kraker hamurunu buzdolabından çıkarıp kahve fincanıyla yuvarlaklar kesin. Kestiğiniz kraker parçalarını fırın tepsisine sıktığınız hamurların üzerine hafifçe bastırarak yerleştirin.

  • 6

    Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30-40 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Krema için süt, un, nişasta ve yumurtayla pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

  • 7

    Soğuyunca labne peyniri ve krem şanti ilave edip iyice çırpın. Fırından alınıp iyice soğuyan 1 adet pufun düz kısmına sıkma torbası yardımıyla kremadan sıkın.

  • 8

    Üzerini 1 adet puf ile kapatın. Kalan pufları da aynı şekilde hazırlayıp, buzdolabında 4-5 saat dinlendirin. Dilediğiniz şeklide süsleyip servis yapın.

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